Αίγιο: Νεκρός οδηγός αστικού λεωφορείου ενώ βρισκόταν στο τιμόνι

Νεκρός είναι ο οδηγός του αστικού λεωφορείου στο Αίγιο, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του, όσο οδηγούσε, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να ξεφύγει της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αστικό λεωφορείο, κινούνταν στην οδό Βασιλέως Κωσταντίνου στο Αίγιο, όταν ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, ενώ οδηγούσε.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και σταμάτησε όταν έπεσε πάνω σε δέντρο. Περαστικοί και άλλοι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να ειδοποιήσουν την Τροχαία και το ασθενοφόρο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς αιτίες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Από το συμβάν προκλήθηκαν ζημιές ωστόσο δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον άλλον τραυματία.