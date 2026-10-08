Λασίθι: Έκλεβαν…κουδούνια προβάτων

Τέλος στην δράση εγκληματικής ομάδας η οποία έκλεβε… ζώα και κουδούνια προβάτων, έβαλαν αστυνομικοί στο Λασίθι Κρήτης.

ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν 5 άτομα τα οποία έκλεβαν συστηματικά για τουλάχιστον μία 5ετία, ζώα προκειμένου να τα πουλήσουν.

Πως δρούσε η εγκληματική ομάδα

Σχεδίαζαν στοχευμένα τα ποιμνιοστάσια που θα χτυπούσαν και τα παρακολουθούσαν. Στη συνέχεια σχεδίαζαν πως θα απομακρλυνουν τα ζώα. Χώριζαν μεταξύ τους ρόλους, τι θα έκανε ο καθένας. Έπαιρναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και απόκρυψης της δράσης τους.

Τέλος με οχήματα, μετέφεραν τα ζώα σε σημείο από οπου μετά θα τα διεθεταν προς πώληση.

Ένας εκ των συλληφθέντων, 22χρονος, φέρεται να είναι ο αρχηγός. Αυτός έπαιρνε τις σημαντικές απόφάσεις, συντόνιζε και οργάνωνε την ομάδα και την δράση της. Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε στην εξιχνίαση τουλάχιστων 7 περιπτώσεων ζωοκλοπών στις οποίες εμπλέκονται μέλη της ομάδας. Τουλάχιστον 320 αιγοπρόβατα είχαν αφαιρεθεί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Έκλεβαν και…κουδούνια

Μέλη της ομάδας εμπλέκονται και σε 3 πριπτώσης κλοπής κουδουνιών αιγοπροβάτων. Μάλιστα ένας απο τους βασικούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση, δρούσε εκτός απο κοινού με τους υπόλοιπους και μονός του.

Έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια

Οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό σπίτια των εμπλεκόμενων και ποιμνιοστάσια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατά την διάρκεια των ερευνών:

692 κουδούνια αιγοπροβάτων διαφόρων μεγεθών

5 ενώτια προβάτων, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογηθούν

δύο κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν λόγω πλημμελούς φύλαξης

ξύλινες ποιμενικές ράβδοι

είδη ένδυσης

ένα Ι.Χ. φορτηγό όχημα, ως μέσο τέλεσης ζωοκλοπών

Ποιμνιοστάσια χωρίς άδεια

Η έρευνα δεν σταμάτησε στα σπίτια. Αποκαλύφθηκε πως τα ποιμνιοστάσια όπου εντοπίστηκαν τα ζώα, δεν είχαν την απαραίτητη άδεια λειτουργείας. Επίσης ο αριθμός ζώων που είχε δηλωθεί ότι βρίσκονταν στα ποιμνιοστάσια ήταν πολύ μικρότερος από αυτό που ίσχυε στην πραγματικότητα.

Εικονικά ζωικά κεφάλαια

Τα 99.312 ευρώ αγγίζει στην πραγματικότητα το ζωικό κεφάλαιο που υπεκρύβη σε δηλώσεις εικονικότητας.

Σε βάρος των μελών σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία παράβαση της νομοθεσίας για την ζωοκλοπή, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Μάλιστα στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα.