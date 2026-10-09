Κρήτη: Νεκρό όρνιο στην Ιεράπετρα

Ένα νεκρό όρνιο εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στην Ιεράπετρα, κατά την έρευνα που έγινε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Ο έλεγχος δεν ανέδειξε παρουσία δηλητηριασμένων δολωμάτων, φόλων ή άλλων ενδείξεων χρήσης τοξικών ουσιών, ενώ η αιτία θανάτου του πτηνού παραμένει άγνωστη.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση πολίτη για την ύπαρξη νεκρού άγριου ζώου στην περιοχή. Το πτηνό εντόπισε ο Γιώργος Χωραφάς, ο οποίος πραγματοποίησε έλεγχο μαζί με τη Νέση.

Έλεγχος στο φράγμα Μπραμιανών

Κατά την επιτόπια έρευνα στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, δεν βρέθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα ούτε άλλα νεκρά ζώα. Επίσης, δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν τον θάνατο του όρνιου με χρήση τοξικών ουσιών.

Ο έλεγχος κάλυψε την ευρύτερη ζώνη όπου βρέθηκε το πτηνό, χωρίς να εντοπιστούν στοιχεία που να παραπέμπουν σε περιστατικό δηλητηρίασης της άγριας πανίδας.

Πιθανότατα νεαρό πτηνό

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το όρνιο ήταν νεαρής ηλικίας και πιθανόν ανήκε στη φετινή γενιά. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε έδειχνε ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν εντοπιστεί.

Πηγή φωτογραφίας: LIFE Against Poison Crete