Κρήτη: 160 παράτυποι μετανάστες φιλοξενούνται στην Ιεράπετρα
Σκηνές στον υπαίθριο χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ
Εξακολουθούν να φιλοξενούνται 160 παράτυποι μετανάστες, ανάμεσα τους και 5 παιδιά, σε σκηνές που έχουν στηθεί στον υπαίθριο χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα.
Η κατάσταση στο νησί είναι δύσκολη καθώς οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και ακόμη δεν υπάρχει οργανωμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.
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