Κρήτη: 160 παράτυποι μετανάστες φιλοξενούνται στην Ιεράπετρα

Σκηνές στον υπαίθριο χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ

Εξακολουθούν να φιλοξενούνται 160 παράτυποι μετανάστες, ανάμεσα τους και 5 παιδιά, σε σκηνές που έχουν στηθεί στον υπαίθριο χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα.

Η κατάσταση στο νησί είναι δύσκολη καθώς οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και ακόμη δεν υπάρχει οργανωμένη δομή προσωρινής φιλοξενίας.