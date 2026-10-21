Κρήτη: Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές – Διάσωση 46 μεταναστών

Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, περίπου 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση περισυλλογής. Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος παρέλαβε τους επιβαίνοντες, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες των λιμενικών αρχών.