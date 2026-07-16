Κοζάνη: Βρέθηκαν βυζαντινά κομμάτια αγγείων

Μπροστά σε μία ανακάλυψη ήρθε η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης στην πλατεία Αλώνια όταν βρέθηκαν υπολλείματα αγγείων από την εποχή του Βυζαντίου. Τα ευρύματα ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια έργων ανακατασκευής της πλατείας Αλώνια. Τα κομμάτια αγγείων αλλά και μερικά υπολείμματα οστών βρέθηκαν μαζεμένα σε μία πλευρά της πλατείας και όχι σε μεγάλο βάθος.

Στο ίδιο σημείο, την δεκαετία του ’80 είχαν βρεθεί υπολείμματα βυζαντινών τάφων, κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης.

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε προνοήσει, γνωρίζοντας το σημείο και τις πιθανότητες να βρεθεί κάτι και για αυτό παρών στις εργασίες βρισκόταν εξαρχής αρχαιολόγος. Στο συγκεκριμένο σημείο θα γίνει ανασκαφή ενώ στην υπόλοιπη πλατεία τα έργα συνεχίζονται κανονικά.