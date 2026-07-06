Επεισοδιακή σύλληψη ανήλικου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη

Επεισοδιακή σύλληψη ανήλικου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα, να οδηγεί κλεμμένη μοτοσυκλέτα, όταν προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο της Αστυνομίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε επικίνδυνα, προσπαθώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς, και συγκρούστηκε με άλλο οχημα.

Ακολούθως, εγκατέλειψε το δίκυκλο, και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο νεαρός, είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων, όπου κρατούνταν για υποθέσεις κλοπών.