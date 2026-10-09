Κίνδυνος πυρκαγιάς: Ποιες περιοχές ανήκουν στη κατηγορία 2

Μέσος και χαμηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, στις περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Μέσος κίνδυνος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Σύμφωνα με τον χάρτη, η κατηγορία 2, που αντιστοιχεί σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Οι περιοχές αυτές αποτυπώνονται με μπλε χρώμα στον χάρτη.

Που υπάρχει χαμηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 1, δηλαδή σε χαμηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι συγκεκριμένες περιοχές εμφανίζονται με πράσινο χρώμα.

Πρόκειται κυρίως για περιοχές στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, καθώς και για ορεινούς όγκους, όπου καταγράφονται χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία.