Καταγγελία για βία από νοσηλευτή σε 16χρονο σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου

Νοσηλευτής, καταγγέλθηκε ότι άσκησε βία, σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου ενόψει της εισαγωγής του σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανήλικου, το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, στην παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Η καταγγέλλουσα έκανε μήνυση, αναφέροντας ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και παραπέμφθηκε να δικαστεί για απλή σωματική βλάβη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

