Καταγγελία για οδηγό ταξί- Δεν δέχτηκε τυφλή με τον σκύλο- οδηγό της
Ένα νέο απαράδεκτο περιστατικό έρχεται στο φως, με αυτοκινητιστή ταξί που αρνείται να μεταφέρει τυφλή γυναίκα, επειδή είχε μαζί της και τον σκύλο οδηγό της. Συνέβη έξω από τα ΚΤΕΛ της οδού Λιοσίων με θύμα μια νέα τυφλή κοπέλα.
Όταν του είπε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο ο ταξιτζής της υπέδειξε προκλητικά να πει τα παράπονα της στον Πρωθυπουργό.
