Αναμένεται πολύ νερό κατά την επέλαση της κακοκαιρίας τις επόμενες μέρες. Κόκκινες περιοχές είναι εκεί, που θα σημειωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα. Στις πορτοκαλί περιοχές βρίσκεται και η Αττική. Όλα αυτά σε συνδιασμό με θυελλώδεις ανέμους, ενώ προβλέπονται και χιόνια.

Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.