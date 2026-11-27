Καιρός – Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
Αναμένεται πολύ νερό κατά την επέλαση της κακοκαιρίας τις επόμενες μέρες. Κόκκινες περιοχές είναι εκεί, που θα σημειωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα. Στις πορτοκαλί περιοχές βρίσκεται και η Αττική. Όλα αυτά σε συνδιασμό με θυελλώδεις ανέμους, ενώ προβλέπονται και χιόνια.
Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Κεντρικό δελτίο 27/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 20:30
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