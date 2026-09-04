Ήρθε και έμεινε ο ΕΝΦΙΑ: «Πληρώνεις χαράτσι για το σπίτι σου»

Ένας από τους πιο αντιδημοφιλής φόρους για τους Έλληνες, είναι ο ΕΝΦΙΑ για το οποίοι ακούμε κάθε χρόνο υποσχέσεις στη ΔΕΘ για τη μείωσή του, αλλά εκείνος ζει και βασιλεύει.

Ο ΕΝΦΙΑ που στην αρχή ονομαζόταν Ειδικό Τέλος στους λογαριασμούς ρεύματος, είχε ανακοινωθεί το 2011 στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της ΔΕΘ.