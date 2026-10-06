Ηράκλειο: Ελεύθερη με όρους η 36χρονη για τα χυδαία φυλλάδια

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 36χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση διανομής προσβλητικών και χυδαίων φυλλαδίων σε βάρος 52χρονης στο Ηράκλειο. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία της, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα και η πιθανή εμπλοκή ακόμη ενός προσώπου.

Εισαγγελέας και Ανακρίτρια αποφάσισαν να μην προφυλακιστεί η κατηγορούμενη. Στους όρους που της επιβλήθηκαν περιλαμβάνεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισής της μία φορά τον μήνα στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

Απαγόρευση προσέγγισης της 52χρονης και της οικογένειάς της

Στην 36χρονη επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση να προσεγγίζει τη 52χρονη, η οποία φέρεται να αποτέλεσε στόχο της υπόθεσης, καθώς και οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς της.

Η δικογραφία αφορά φακέλους και σημειώματα που βρέθηκαν τοποθετημένα σε οχήματα πολιτών στο Ηράκλειο. Το υλικό περιείχε προσωπικά στοιχεία της 52χρονης, όπως φωτογραφία, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας.

Η έρευνα για τα κίνητρα και τον πιθανό συνεργό

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από τη στοχοποίηση της 52χρονης. Μεταξύ των ενδεχομένων που διερευνώνται βρίσκεται και πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με ερωτική αντιζηλία, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των πιθανών κινήτρων.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα. Οι Αρχές διερευνούν εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε συμμετοχή στη διανομή των φυλλαδίων.

Η συλλογή στοιχείων παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η υπόθεση σε βάρος της 52χρονης.