Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για Αττική και Πελοπόννησο

Κόκκινος συναγερμός αύριο για πολλές περιοχές της χώρας αναφορικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής σε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, τα νησιά των Κυκλάδων. Επίσης όσον αφορά τα νησιά μας, σε κίνδυνο πυρκαγιάς είναι η Λέσβος, τα Ψαρά, η Χίος, η Σκύρος, η Σάμος, η Ικαρία. Ακόμη την προσοχή εφιστούν οι αρχές στις περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας.