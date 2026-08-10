Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για Αττική και Πελοπόννησο
Κόκκινος συναγερμός αύριο για πολλές περιοχές της χώρας αναφορικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής σε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, τα νησιά των Κυκλάδων. Επίσης όσον αφορά τα νησιά μας, σε κίνδυνο πυρκαγιάς είναι η Λέσβος, τα Ψαρά, η Χίος, η Σκύρος, η Σάμος, η Ικαρία. Ακόμη την προσοχή εφιστούν οι αρχές στις περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας.
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