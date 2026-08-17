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Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/08/2026 15:37
Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 

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