Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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