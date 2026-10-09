Ηλιούπολη: Το συγκινητικό αντίο των μαθητών στη διευθύντριά τους

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης αποχαιρέτησαν τη διευθύντριά τους, Βασιλική Μαρία Τζούβελη, σχηματίζοντας με τις σχολικές τους τσάντες τη φράση «Καλό Παράδεισο».

Η 50χρονη εκπαιδευτικός υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο στις 22 Σεπτεμβρίου, έπειτα από περιστατικό που συνδέθηκε με την πτώση ισχυρού κεραυνού. Η απώλειά της έχει βυθίσει στη θλίψη μαθητές, γονείς και συναδέλφους της.

Το συγκινητικό αντίο των μαθητών

Οι μαθητές σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα στην αυλή του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης και έγραψαν «Καλό Παράδεισο» με τις τσάντες τους. Με αυτόν τον συμβολικό τρόπο αποχαιρέτησαν τη διευθύντρια που στάθηκε δίπλα τους και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σχολική κοινότητα.

Την ίδια ώρα, γονείς και εκπαιδευτικοί την αποχαιρετούν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα μηνύματά τους περιγράφουν μια γυναίκα προσιτή, ζεστή και δοτική, που δεν περιοριζόταν στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα, αλλά στήριζε ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Μητέρα μαθητή του σχολείου περιέγραψε τη στήριξη που προσέφερε η Βασιλική Μαρία Τζούβελη στον γιο της κατά τη μετάβασή του από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και στις δυσκολίες της εφηβείας.

Όπως έγραψε, η διευθύντρια και άλλες εκπαιδευτικοί τη βοήθησαν να συνδεθεί με τη σχολική κοινότητα με έναν τρόπο που δεν περίμενε. Η ίδια θυμήθηκε το αίσθημα ασφάλειας που ένιωθε όταν άφηνε το παιδί της στο σχολείο, τονίζοντας πως μετά τον θάνατό της τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

«Αγαπημένη μας κυρία Τζούβελη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της.

Η παρακαταθήκη της στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

Στη σελίδα του σχολείου στο Facebook, εκπαιδευτικοί, μαθητές και βοηθητικό προσωπικό αποχαιρέτησαν τη διευθύντρια, την οποία αποκαλούσαν πλέον «τη δική μας Κική».

Όπως ανέφεραν, μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε την κουλτούρα του σχολείου, ενίσχυσε τη συνεργασία και δημιούργησε ένα περιβάλλον σταθερότητας, ασφάλειας και συμπερίληψης. Παράλληλα, προώθησε δράσεις, ζωγραφικούς ομίλους, συνεργασίες με φορείς του Δήμου και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Το τραγικό περιστατικό

Η 50χρονη διευθύντρια κατέρρευσε έξω από το σχολικό συγκρότημα, στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης, το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν.

Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου κατέληξε μερικές ημέρες αργότερα.