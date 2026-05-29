Η νέα καμπάνια της ΕΛΕΠΑΠ για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση με τίτλο «Το Κουβάρι»

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων, ΕΛΕΠΑΠ, ο παλαιότερος Οργανισμός στη χώρα μας στον τομέα της παιδικής αναπηρίας, εδώ και 89 χρόνια έχει προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 100.000 βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία και στα 6 Παραρτήματά της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννινα, Βόλο και Αγρίνιο.

Η ΕΛΕΠΑΠ έχει κάνει την αρχή εδώ και χρόνια και στον τομέα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, βοηθώντας χιλιάδες παιδιά με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες να κάνουν μία νέα αρχή.

Ο εγκέφαλος ενός παιδιού με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες μοιάζει με πολλά μπερδεμένα νήματα μαζί. Οι δυνατότητες είναι πάντα εκεί, αλλά χρειάζονται βοήθεια για να ξετυλιχθούν. Ο δικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τη νευροπλαστικότητα του παιδικού εγκεφάλου, να τον εκπαιδεύσουμε να δείξει κάθε δυνατότητα που κρύβει μέσα του και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Σε μία νέα αρχή βασίζεται και η καμπάνια μας με τίτλο «Το Κουβάρι» και κεντρικό πρωταγωνιστή τον Δημήτρη. Ένα από τα Γενναία μας Παιδιά, που μέσω της

Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης και της καθοριστικής στήριξης από τους θεραπευτές και την οικογένειά του, έχει καταφέρει να κάνει αλματώδη βήματα προόδου, όπως μας αποκαλύπτει και η άσκηση με τον κρίκο.

Στην ταινία, μέσα από τη διάδραση του Δημήτρη με την Εργοθεραπεύτριά του, βλέπουμε με απλό και συμβολικό τρόπο πώς ακριβώς λειτουργεί η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση.

Η καμπάνια μας έγινε πραγματικότητα χάρη στην ιδέα της The Newtons Laboratory, την εταιρεία παραγωγής Filmiki Productions και τη σκηνοθέτρια Έφη Παππά που έδωσαν στην ταινία μία μοναδική οπτική ταυτότητα αλλά και τη Bounce που αποτύπωσε ηχητικά, με ιδιαίτερη ευαισθησία, την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει, όμως, και στην οικογένεια του μικρού πρωταγωνιστή μας, στους γονείς και τον αδερφό του, που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την καμπάνια μας και έγιναν ενεργό κομμάτι της, καθώς και σε όλη τη δυναμική ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση της.

Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις ένα Γενναίο Παιδί της ΕΛΕΠΑΠ να κάνει μία νέα αρχή, τα δικά του πρώτα «Βήματα Ζωής» μέσα από την Οικονομική Υιοθεσία, τη δωρεά και το SMS Αγάπης στο 19811. (Χρέωση από σταθερό €2,60 ανά κλήση. Χρέωση από κινητό €2,73 ανά κλήση και ανά SMS, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ & τέλους κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει. Γραμμή παραπόνων Mediatel: 214 214 8020).

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις της ΕΛΕΠΑΠ γύρω από την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.elepap.gr, τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (YouTube, Facebook, Instagram)

καθώς και να διαβάσετε τις δηλώσεις της Προέδρου της ΕΛΕΠΑΠ, Δρ. Ελένης Ν. Σκουτέλη, εδώ.