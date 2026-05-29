Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Πρύτανης ΕΚΠΑ: Επίσκεψη στο παράρτημα της Κύπρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/05/2026 15:36

Το παράρτημα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο επισκέφθηκε ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την πρόοδο που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες.

Στο παράρτημα της Κύπρου λειτουργούν 8 τμήματα, μεταξύ των οποίων ιατρική, νοσηλευτική, οικονομικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων και Ψυχολογία.

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Aκoύστε τι δήλωσε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος.

