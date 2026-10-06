Η ΕΛ. ΑΣ ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του Γ. Μαζωνάκη

Στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα προχωρούν σήμερα οι Αρχές.

Η διαδικασία αναμένεται να γίνει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και του δικηγόρου της οικογένειας.

Το χρηματοκιβώτιο είχε εντοπιστεί στην κατοικία του τραγουδιστή και μεταφέρθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου παραμένει υπό φύλαξη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το περιεχόμενό του. Οι Αρχές θα εξετάσουν αν υπάρχουν αντικείμενα ή έγγραφα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην έρευνα, για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Η διαδικασία γίνεται με δικαστική εντολή. Όσα εντοπιστούν στο εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου αναμένεται να εξεταστούν και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί το άνοιγμα, το περιεχόμενο παραμένει άγνωστο.