Η ΄΄λυπητερή΄΄ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώ κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συγκρούονται για το που θα βρεθούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ της 13ης σύνταξης, «ένα βαρύτατο πρόστιμο έρχεται» να κάνει 4 τα δισεκατομμύρια (!) που πλήρωσαν και πληρώνουν οι φορολογούμενοι εξαιτίας του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι το συμπέρασμα αν ενώσει κάποιος 2 δηλώσεις που πέρασαν κάτω από τα ραντάρ τις τελευταίες μέρες. Καταγράφουμε επί λέξει:

Νίκος Ανδρουλάκης: «Επίκειται ένα πρόστιμο τεράστιο, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο…» (rthess 20/7)

Παύλος Μαρινάκης: «Η υπόθεση αυτή κόστισε 3 δισεκατομμύρια στον έλληνα φορολογούμενο τα τελευταία 30 χρόνια»(skai 21/7)

Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 800 εκατομμύρια που κατέληξαν- σύμφωνα με εκτιμήσεις στο ΠΑΣΟΚ- σε τσέπες επιτήδειων αντί να ενισχύσουν τους πραγματικούς παραγωγούς, κοντεύουμε τα 5 δισεκατομμύρια. Φτάνουν και περισσεύουν λοιπόν για μια 13η και μια 14η σύνταξη. Φτάνουν και περισσεύουν για να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ για 2 χρόνια. Φτάνουν και περισσεύουν για μια σειρά μέτρων στήριξης. Φτάνουν και περισσεύουν για να μη σταματήσει η έρευνα πριν κάποιοι επιστρέψουν πίσω χρήματα. Ακόμα κι αν δεν έρθει νέο πρόστιμο (μετά τα 400 εκατομμύρια πέρσι) ακόμα κι αν συνολικά οι κυρώσεις είναι μικρότερες, τα δισεκατομμύρια δεν είναι… στραγάλια. Είναι χρήματα των φορολογουμένων. Που απαιτούν να πληρώσουν οι απατεώνες και όσοι τους επέτρεψαν να αλωνίζουν αντί για χωράφια, στους… τραπεζικούς λογαριασμούς των επιδοτήσεων.