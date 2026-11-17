Επεισόδια στην λεωφόρο Αλεξάνδρας με πετροπόλεμο, χημικά και μία γυναίκα τραυματία είναι το αποτέλεσμα των επεισοδίων που εκδηλώθηκαν μετα το τέλος της πορείας .

Οι αστυνομικοί απώθησαν μια μικρή ομάδα διαδηλωτών , με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση . Στην συνέχεια κάποιοι από τους ταραξίες έβαλε φωτιά σε κάδους .

Νωρίτερα υπήρξαν μικροεπεισόδια και στο ύψος της Κλαυθμώνος. Εκεί κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες σε δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών.