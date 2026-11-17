Επεισόδια μετά το τέλος της πορείας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Επεισόδια στην λεωφόρο Αλεξάνδρας με πετροπόλεμο, χημικά και μία γυναίκα τραυματία είναι το αποτέλεσμα των επεισοδίων που εκδηλώθηκαν μετα το τέλος της πορείας .
Οι αστυνομικοί απώθησαν μια μικρή ομάδα διαδηλωτών , με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση . Στην συνέχεια κάποιοι από τους ταραξίες έβαλε φωτιά σε κάδους .
Νωρίτερα υπήρξαν μικροεπεισόδια και στο ύψος της Κλαυθμώνος. Εκεί κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες σε δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών.
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