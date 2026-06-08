Για τρομοκρατία ο Παλαιστίνιος- Του ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις

Αντιμέτωπος με δυο κακουργήματα αλλά και πλημμελήματα είναι ο 37χρονος παλαιστίνιος, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε σχέσεις με την Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά σε στρατόπεδο στη Μαλαισία .

Ο 37χρονος που μεταφέρθηκε στην Αθήνα, παραπέμφθηκε το πρωί στον ανακριτή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη.