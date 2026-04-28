LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/04/2026 13:40
INTIME

Για τις 27 Μαΐου διέκοψε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο λόγος της μεγάλης διακοπής έχει να κάνει με τις εργασίες διαμόρφωσης, που θα γίνουν στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Θυμίζουμε πως η συνεδρίαση σήμερα ξεκίνησε με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία με τους περισσότερους ωστόσο να επιφυλάσσονται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους στην επόμενη δικάσιμο.

Μόλις τρεις ενστάσεις έγιναν σήμερα για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίες στράφηκαν κατά περίπτωση στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών και στο ελληνικό δημόσιο.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης