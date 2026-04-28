Εν διαστάσει σύζυγος σε αμόκ στη Ρόδο- Επιχείρησε να σκοτωθεί με το παιδί και την πρώην σύζυγο
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, είχαμε στη Ρόδο. Ένας 45χρονος, επιχείρησε να ρίξει στο γκρεμό το αυτοκίνητο με την εν διαστάσει σύζυγό του και το 3, 5 ετών παιδί τους.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 34χρονη, η οποία οδηγούσε το όχημα, έδωσε μάχη για να αποτρέψει την πτώση.
Mας ενημερώνει ο Βασίλης Τζουβάνος.
