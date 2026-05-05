Γαστούνη: Μετά την ομαδική επίθεση ρομά σε περιπτερά έκαψαν και το νέο του μαγαζί

Εφιάλτης δίχως τέλος για επαγγελματία στη Γαστούνη, ο οποίος, λίγους μήνες μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε στο περίπτερό του, δέχθηκε τα ξημερώματα και νέο χτύπημα.

Άγνωστοι, έκαναν καταδρομική επίθεση στο νέο κατάστημα που ετοίμαζε, βάζοντας φωτιά και ισοπεδώνοντας τα πάντα.

Το νέο περιστατικό με το ίδιο θύμα μέσα σε λίγους μήνες, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία.

Οι κάτοικοι πλέον κάνουν λόγο για μια κατάσταση, που έχει φτάσει στο απροχώρητο…