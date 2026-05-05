Στον εισαγγελέα ο αλλοδαπός διανομέας
Πετροβολούσε αναίτια περαστικούς
“Είχα νεύρα”, υποστήριξε κυνικά στους αστυνομικούς ο διανομέας, που συνελήφθη για τις επιθέσεις με πέτρες στην Κηφισιά και τη Νέα Ερυθραία.
Ο “φαντομάς” με το μηχανάκι, κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να τραυματίσει σοβαρά έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένα 16χρονο κορίτσι.
Ο διανομέας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή.
Ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, διέταξε έρευνα για να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν νόμιμα στην Ελλάδα.
