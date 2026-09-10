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Γ.Κότσιρας: Ο άγνωστος διάλογος με τον Γιώργο Μαζωνάκη

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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2026 08:21
Γ.Κότσιρας: Ο άγνωστος διάλογος με τον Γιώργο Μαζωνάκη
ΙΝΤΙΜΕ

Έναν άγνωστο διάλογο που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από χρόνια όταν εμφανίζονταν σε διπλανά  μαγαζιά θυμήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας σε συναυλία του το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του συναδέλφου.

@mariaaacon_

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♬ original sound – mariaaacon

Λέγοντας αρχικά «δεν ήμασταν φίλοι αλλά τον αγαπούσα πολύ, ήταν πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος».

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