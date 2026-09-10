Γ.Κότσιρας: Ο άγνωστος διάλογος με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Έναν άγνωστο διάλογο που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από χρόνια όταν εμφανίζονταν σε διπλανά μαγαζιά θυμήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας σε συναυλία του το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του συναδέλφου.

Λέγοντας αρχικά «δεν ήμασταν φίλοι αλλά τον αγαπούσα πολύ, ήταν πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος».

Ο Γιάννης Κότσιρας θυμήθηκε τον διάλογο που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη την περίοδο που «δουλεύαμε κολλητά, εγώ στην ακτή Πειραιώς με Νταλάρα, Μαχαιρίτσα, Ζουγανέλη».