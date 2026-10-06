Φθιώτιδα: 6 συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Έξι άτομα συνελήφθησαν το πρωί στη Φθιώτιδα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων σε οικισμούς της περιοχής. Τρεις από τις συλλήψεις αφορούν κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες τρεις κλοπή ύδατος. Ένας από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επίσης ότι ήταν ανυπότακτος.

Έλεγχοι σε οικίες και πρόχειρα καταλύματα

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, της Ο.Π.ΔΙ. της ίδιας Υπηρεσίας, του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας, του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών και της Ο.Π.Κ.Ε.

Συνολικά, οι αστυνομικοί έλεγξαν 30 ημεδαπούς και 4 οχήματα, ενώ έκαναν έρευνες σε 18 οικίες και πρόχειρα καταλύματα.

Από τους ελέγχους προσήχθησαν 7 ημεδαποί, ενώ τελικά 6 άτομα συνελήφθησαν.

Αποσυνδέθηκαν παράνομες παροχές ρεύματος και νερού

Για τις περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, αρμόδια συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑΛ προχώρησαν στην αποσύνδεση των παράνομων ηλεκτροδοτήσεων και υδροδοτήσεων.

Οι στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, αντίστοιχες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.