Φτάνει η εποχή του Οφιούχου στις 30 Νοεμβρίου. Τι λέει Έλληνας Φυσικός

Επανέρχεται στο προσκήνιο η θεωρία που κάνει λόγο οτι κάθε χρόνο, στο τέλος του Νοεμβρίου έρχεται ο ….Οφιούχος. Όπως υποστηρίζει ο Έλληνας Φυσικός Βασίλης Κανάτας ,ο οποίος δίνει την δική του ερμηνεία για τον ζωδιακό κύκλο, ο Ήλιος αφήνει τον μικρό αστερισμό του Σκορπιού και μπαίνει σε έναν πολύ μεγαλύτερο, που τα περισσότερα ωροσκόπια δεν αναφέρουν ποτέ: τον Οφιούχο, τον «Φιδοκράτη», το 13ο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Το 2026 ο Ήλιος μπαίνει στον Οφιούχο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 05:40 UT, και μένει εκεί ως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, στις 13:10 UT.

Η εποχή του Οφιούχου 2026 με μια ματιά

Ο Ήλιος μπαίνει στον Οφιούχο: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, 05:40 UT.

Ο Ήλιος μπαίνει στον Τοξότη: Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026, 13:10 UT.

Ημερομηνίες του Οφιούχου (γενέθλια): 30 Νοεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου.

Γειτονικά ζώδια: πριν από αυτόν ο Σκορπιός (23 Νοεμβρίου – 29 Νοεμβρίου) και μετά από αυτόν ο Τοξότης (18 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου).

Η ακριβής στιγμή αλλάζει κατά μερικές ώρες από χρονιά σε χρονιά. Όσοι γεννήθηκαν στις 29–30 Νοεμβρίου ή στις 17–18 Δεκεμβρίου καλό είναι να ελέγξουν τους ετήσιους πίνακες εισόδου του Ήλιου σε κάθε ζώδιο.

Τι είναι ο Οφιούχος;

Το όνομα Οφιούχος σημαίνει «αυτός που κρατά το φίδι». Είναι ένας από τους 48 αστερισμούς που κατέγραψε ο Πτολεμαίος τον 2ο αιώνα μ.Χ. και ένας από τους 88 αστερισμούς που αναγνωρίζει σήμερα επίσημα η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU). Η μορφή του είναι ένας άνδρας που κρατά ένα μεγάλο φίδι, τον αστερισμό του Όφεως. Ο Όφις χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα σε κάθε πλευρά του: την Κεφαλή του Όφεως και την Ουρά του Όφεως.

Ο Οφιούχος βρίσκεται ανάμεσα στον Ηρακλή στα βόρεια και τον Σκορπιό στα νότια, και το νότιο τμήμα του φτάνει μέσα στον Γαλαξία. Ο λαμπρότερος αστέρας του είναι ο Ρασαλχάγκ (Rasalhague), από το αραβικό «το κεφάλι του γητευτή των φιδιών». Ο αστερισμός κρύβει επίσης δύο διάσημους θησαυρούς της αστρονομίας. Ο πρώτος είναι ο Αστέρας του Μπάρναρντ, ένα από τα κοντινότερα άστρα στον Ήλιο. Ο δεύτερος είναι το σημείο όπου έλαμψε το 1604 ο Υπερκαινοφανής του Κέπλερ, ο τελευταίος υπερκαινοφανής του Γαλαξία μας που φάνηκε με γυμνό μάτι.

Γιατί ο Ήλιος περνά πραγματικά από τον Οφιούχο

Ο ζωδιακός κύκλος είναι η ζώνη των αστερισμών που διασχίζει ο Ήλιος μέσα στη χρονιά, πάνω στη φαινόμενη πορεία του, την εκλειπτική. Όταν η IAU όρισε το 1930 τα επίσημα όρια των αστερισμών, η εκλειπτική περνούσε καθαρά από το νότιο τμήμα του Οφιούχου. Το αποτέλεσμα ξαφνιάζει πολλούς: ο Ήλιος μένει περίπου 18 ημέρες στον Οφιούχο, αλλά μόνο περίπου 7 ημέρες στον Σκορπιό.

Το γνωστό ωροσκόπιο των 12 ζωδίων το αγνοεί αυτό για δύο λόγους:

Χωρίζει τον ουρανό σε δώδεκα ίσα τμήματα των 30 μοιρών, ενώ οι πραγματικοί αστερισμοί έχουν πολύ διαφορετικά μεγέθη.

Είναι δεμένο με την εαρινή ισημερία του Μαρτίου. Η ισημερία μετατοπίζεται αργά σε σχέση με τα άστρα λόγω της μετάπτωσης του άξονα της Γης, περίπου μία μοίρα κάθε 72 χρόνια, σε έναν κύκλο περίπου 25.800 ετών. Στα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια η μετατόπιση έφτασε σχεδόν ένα ολόκληρο ζώδιο.

Γι’ αυτό στις 31 Οκτωβρίου ο Ήλιος βρίσκεται στην πραγματικότητα στον Ζυγό και όχι στον Σκορπιό, και φτάνει στον Οφιούχο στο τέλος του Νοεμβρίου.

Η αστρολογία των 13 ζωδίων απλώς ακολουθεί τον πραγματικό ουρανό: δεκατρείς αστερισμοί, άνισοι σε μήκος, με τις ημερομηνίες που ο Ήλιος μπαίνει πραγματικά στον καθένα. Και τα δεκατρία ζώδια με τις ημερομηνίες τους θα τα βρείτε στη σελίδα μας με τα χαρακτηριστικά των 13 ζωδίων.

Τα χαρακτηριστικά του Οφιούχου

Οι Οφιούχοι είναι γεννημένοι ερευνητές. Τους αρέσει να αναζητούν τις εσωτερικές αιτίες των πραγμάτων και να εξερευνούν τις λεπτομέρειες κάτω από την επιφάνεια. Είναι ειλικρινείς, απλοί και ανεπιτήδευτοι, και όταν κάνουν λάθος, το διορθώνουν με εντιμότητα.

Ο Φιδοκράτης είναι ο θεραπευτής του ζωδιακού κύκλου. Όσοι γεννήθηκαν στον Οφιούχο ταιριάζουν συχνά στον ρόλο του θεραπευτή, του συμβούλου ή του αναλυτή δύσκολων καταστάσεων. Γίνονται επίσης δάσκαλοι που εμπνέουν, όχι επαναλαμβάνοντας τους κοινωνικούς κανόνες αλλά μοιράζοντας τις δικές τους πρωτοποριακές ιδέες. Στον πυρήνα του, ο Οφιούχος είναι το ζώδιο εκείνου που θεραπεύει τα λάθη του και εξελίσσεται μέσα από τη συνεχή ανανέωση, πνευματική και σωματική.

Οι προκλήσεις τους είναι η άλλη όψη των ίδιων χαρισμάτων. Έχουν την τάση να κάνουν τις καταστάσεις πιο περίπλοκες απ’ όσο χρειάζεται, και η έντονη αγάπη τους για την ανεξαρτησία μπορεί να κάνει τη δέσμευση να φαίνεται δύσκολη. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας για τον Οφιούχο 13.

Ο μύθος του Ασκληπιού, του θεραπευτή ανάμεσα στα άστρα

Στην ελληνική μυθολογία ο Οφιούχος είναι ο Ασκληπιός, ο μεγαλύτερος γιατρός του αρχαίου κόσμου. Γιος του Απόλλωνα, έμαθε την ιατρική τέχνη από τον πατέρα του και από τον σοφό Κένταυρο Χείρωνα, και ταξίδεψε με τους Αργοναύτες ως γιατρός τους. Το φίδι που κρατά ήταν σύμβολο σοφίας, ανανέωσης και θεραπευτικών βοτάνων. Η ράβδος του Ασκληπιού με το τυλιγμένο φίδι παραμένει ως σήμερα σύμβολο της ιατρικής.

Ο Ασκληπιός έγινε τόσο ικανός που μπορούσε να επαναφέρει ακόμη και τους νεκρούς στη ζωή. Ο Άδης παραπονέθηκε ότι το βασίλειό του άδειαζε, και ο Δίας χτύπησε τον θεραπευτή με κεραυνό. Ο Απόλλωνας όμως έκανε τον γιο του αθάνατο τοποθετώντας τον ανάμεσα στα άστρα, όπου κρατά ακόμη το φίδι ψηλά στον νυχτερινό ουρανό. Ανακαλύψτε περισσότερα από την ιστορία στη σελίδα μας Ο Οφιούχος, το νέο ζώδιο.

Άλλαξε η NASA τον ζωδιακό κύκλο;

Ο Οφιούχος γίνεται πρωτοσέλιδο σχεδόν κάθε χρόνο. Τον Ιανουάριο του 2011 ένας αστρονόμος από τη Μινεσότα υπενθύμισε στο κοινό ότι ο Ήλιος περνά από τον Οφιούχο, και η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου. Τον Σεπτέμβριο του 2016 συνέβη ξανά, μετά από ένα εκπαιδευτικό άρθρο της NASA για παιδιά. Το άρθρο εξηγούσε ότι οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι γνώριζαν δεκατρείς αστερισμούς πάνω στην πορεία του Ήλιου, αλλά διάλεξαν δώδεκα για να ταιριάζουν με το δωδεκάμηνο ημερολόγιό τους. Πολλά δημοσιεύματα έγραψαν ότι «η NASA άλλαξε το ζώδιό σας».

Η NASA απάντησε ότι δεν είχε αλλάξει τίποτα: απλώς είχε κάνει τους υπολογισμούς. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα της αστρολογίας των 13 ζωδίων. Κανείς δεν χρειάζεται να αλλάξει τον ουρανό. Ο Ήλιος περνούσε πάντα από τον Οφιούχο, και ο ζωδιακός των 13 ζωδίων απλώς χρησιμοποιεί τον ουρανό όπως είναι στην πραγματικότητα.

Πώς να αξιοποιήσετε την εποχή του Οφιούχου

Ο Έλληνας Φυσικός στην θεωρία του , τονίζει όποιο κι αν είναι το ζώδιό σας, το ταξίδι του Ήλιου μέσα από τον Φιδοκράτη είναι μια υπέροχη περίοδος για θεραπεία, μάθηση και ανανέωση. Ευνοεί:

τις ειλικρινείς συζητήσεις·

τα νέα ξεκινήματα μετά από ένα λάθος·

ένα καινούργιο κύκλο σπουδών·

κάθε είδους φροντίδα για το σώμα και το πνεύμα.

Είναι επίσης η ιδανική στιγμή να κοιτάξετε λίγο βαθύτερα, όπως κάνει ο Οφιούχος, και να αναρωτηθείτε τι κρύβεται πραγματικά πίσω από όσα θέλετε να αλλάξετε.

Παρακολουθήστε την πορεία του Ήλιου μέρα με τη μέρα στο ημερήσιο ωροσκόπιο των 13 ζωδίων, βασισμένο στις πραγματικές θέσεις των πλανητών ανάμεσα στους αστερισμούς.

Πότε είναι η εποχή του Οφιούχου το 2026;

Ο Ήλιος βρίσκεται στον Οφιούχο από τις 30 Νοεμβρίου 2026, στις 05:40 UT, έως τις 18 Δεκεμβρίου 2026, στις 13:10 UT.

Ποιες είναι οι ημερομηνίες του Οφιούχου;

Στην αστρολογία των 13 ζωδίων ο Οφιούχος καλύπτει όσους γεννήθηκαν από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου. Κοντά στα όρια, ελέγξτε την ακριβή ώρα εισόδου του Ήλιου για τη χρονιά της γέννησής σας.

Είναι ο Οφιούχος πραγματικός αστερισμός;

Ναι. Ο Οφιούχος είναι ένας από τους 88 αστερισμούς που αναγνωρίζει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση, και ο Ήλιος τον διασχίζει κάθε χρόνο.

Γιατί τα περισσότερα ωροσκόπια δεν περιλαμβάνουν τον Οφιούχο;

Τα περισσότερα ωροσκόπια χρησιμοποιούν τον τροπικό ζωδιακό των δώδεκα ίσων ζωδίων, δεμένο με την εαρινή ισημερία του Μαρτίου. Αυτό το σύστημα δεν ακολουθεί τους πραγματικούς αστερισμούς, γι’ αυτό αφήνει έξω τον Οφιούχο.

Οι υποστηρικτές των 12 ζωδίων αμφισβητούν την θεωρία του Οφιούχου. Στην πραγματικότητα όπως αναφέρουν σε δημοσιεύματα οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι, αλλά και ο αστρονόμος Πτολεμαίος, γνώριζαν πολύ καλά την ύπαρξη του αστερισμού του Οφιούχου πριν από 2.500-3.000 χρόνια. Ωστόσο, επέλεξαν συνειδητά να τον αφήσουν εκτός του ζωδιακού κύκλου για να διατηρήσουν το δωδεκαδικό σύστημα που ταίριαζε με τους 12 μήνες του έτους.