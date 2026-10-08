Φωτιά σε διαμέρισμα στου Ρέντη

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη λεωφόρο Φλέμινγκ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Για προληπτικούς λόγους, πυροσβέστες απομάκρυναν ορισμένους ενοίκους από τα διαμερίσματά τους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 23 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση, ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.