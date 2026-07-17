Φονικός εμπρησμός στη Θεσσαλονίκη – «Σιωπηλή» απολογία από τον τέταρτο
Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθείς για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Είναι ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά του κρησφύγετου.
Η είδηση της δολοφονικής επίθεσης στη Βάγια Νέστορα έφθασε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, να σχολιάζει την υπόθεση.
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