Φονικός εμπρησμός στη Θεσσαλονίκη  – «Σιωπηλή» απολογία από τον τέταρτο

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθείς για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Είναι ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά του κρησφύγετου.

Η είδηση της δολοφονικής επίθεσης στη Βάγια Νέστορα έφθασε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, να σχολιάζει την υπόθεση.