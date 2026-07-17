Νέα αυτοψία μετά το ρεπορτάζ του Alpha
για τη φονική έκρηξη στον Ασπρόπυργο
Στη θανατηφόρα έκρηξη και πυρκαγιά, στο βυτιοφόρο, στον Ασπρόπυργο, σήμερα είχαμε νέα αυτοψία στο σημείο, από δικαστικό πραγματογνώμονα. Μαζί του, ήταν και στελέχη, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της Πυροσβεστικής. Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου με τον οδηγό του βυτιοφόρου, εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται, για τις ευθύνες..
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