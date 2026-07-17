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Νέα αυτοψία μετά το ρεπορτάζ του Alpha

για τη φονική έκρηξη στον Ασπρόπυργο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/07/2026 20:10

Στη θανατηφόρα έκρηξη και πυρκαγιά, στο βυτιοφόρο, στον Ασπρόπυργο, σήμερα είχαμε νέα αυτοψία στο σημείο, από δικαστικό πραγματογνώμονα. Μαζί του, ήταν και στελέχη, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της Πυροσβεστικής. Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου με τον οδηγό του βυτιοφόρου, εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται, για τις ευθύνες..

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