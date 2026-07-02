Φονική εμπρηστική επίθεση- Η στιγμή των εκρήξεων

Βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφει τη στιγμή των ισχυρών εκρήξεων στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Από την φωτιά που προκλήθηκε, έχασε τελικά τη ζωή της, η μητέρα του στελέχους, της Νέας Δημοκρατίας.

Θα ακούσετε τι λέει ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, για το χαμό της συζύγου του. Θα δείτε και τι άφησε πίσω της, η φωτιά.