Φονική εμπρηστική επίθεση- Η στιγμή των εκρήξεων
Βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφει τη στιγμή των ισχυρών εκρήξεων στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Από την φωτιά που προκλήθηκε, έχασε τελικά τη ζωή της, η μητέρα του στελέχους, της Νέας Δημοκρατίας.
Θα ακούσετε τι λέει ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, για το χαμό της συζύγου του. Θα δείτε και τι άφησε πίσω της, η φωτιά.
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