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Φονική εμπρηστική επίθεση- Η στιγμή των εκρήξεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/07/2026 19:50

Βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφει τη στιγμή των ισχυρών εκρήξεων στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Από την φωτιά που προκλήθηκε, έχασε τελικά τη ζωή της, η μητέρα του στελέχους, της Νέας Δημοκρατίας.

Θα ακούσετε τι λέει ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, για το χαμό της συζύγου του. Θα δείτε και τι άφησε πίσω της, η φωτιά.

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