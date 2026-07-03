Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας- 8 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε αγροτοδασική περιοχή, στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις με 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Ακόμη επιχειρεί η ομάδα “ΙΚΑΡΟΣ”(DRONE) Πελοποννήσου ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν σηκωθεί 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.