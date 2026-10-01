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Φονικές πλημμύρες στην Κρήτη

Ένας νεκρός, καταστροφές και απεγκλωβισμοί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2026 20:06

Ένας κτηνοτρόφος είναι το θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη και ειδικά τους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Σπίτια και δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στον Μυλοπόταμο κατέρρευσε γέφυρα, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να βρεθεί στο κενό. Ένα ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Θα δείτε τι λέει η γυναίκα στον Alpha.

Στα Ζωνιανά, ένας ορμητικός χείμαρρος πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Το ποτάμι έκοψε τα Ζωνιανά στα δύο.

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