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Φοιτήτρια έσωσε διερχόμενο από ανακοπή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/09/2026 14:29
Φοιτήτρια έσωσε διερχόμενο από ανακοπή
INTIME

Ένας άνδρας υπέστη αιφνίφια καρδιακή ανακοπή έξω από την ιατρική σχολή Αθηνών.

Για καλή του τύχη, εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο φοιτήτρια της σχολής, εκπαιδευμένη στην Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Χρησιμοποίησε έναν από τους εξωτερικούς απινιδωτές που τοποθετήθηκαν πρόσφατα από το πανεπιστήμιο και συνέβαλε στο να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή.

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