Φλώρινα: Συνελλήφθη 50χρονος για παράνομη διακίνηση γυναικών

Ο άντρας συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Φλώρινας από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας μετέφερε παράνομα 2 γυναίκες στο εσωτερικό της χώρας.

Ο οδηγός εντοπίστηκε απο τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο στοχευμένου ελέγχου για την παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του βρέθηκαν οι δύο γυναίκες, ηλικίας 31 και 32 ετών, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα εισόδου στη χώρα.

Φωτογραφία- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μετά τη σύλληψη, στην κατοχή της αστυνομίας βρέθηκε το αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των γυναικών, και τα 4 κινητά των συλληφθέντων.

Φωτογραφία- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οδηγήθηκε άμεσα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.