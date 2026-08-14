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Φιλοθέη: Συνελήφθη 48χρονος – Υπήρχε διεθνές ένταλμα σύλληψης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/08/2026 17:39
Φιλοθέη: Συνελήφθη 48χρονος – Υπήρχε διεθνές ένταλμα σύλληψης
ΙΝΤΙΜΕ

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 48χρονος ο οποίος είναι διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Συγκεκριμένα ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή της Φιλοθέης. Εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία, από τις αρχές της Αλβανίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 48χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ομοεθνή του το 2006 στα Τίρανα Αλβανίας.

Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιων του αρμόδιου Εισαγγελέα.

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