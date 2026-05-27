Φάμπρικα ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη – 22 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγούνται οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εν τω μεταξύ νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης στο οποίο εμπλέκονται από ανειδίκευτοι εργάτες… μέχρι οδηγοί φορτηγών.
Ο Δημήτρης Δαμιανός μας ενημερώνει για όλα τα νεότερα για τους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη που παρουσιάστηκαν ενώπιων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
