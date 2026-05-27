Prix du Piano – Athènes 20 Χρόνια πολιτιστικής φιλίας

Οι πολιτιστικοί οργανισμοί Animato (Παρίσι) και Arte Con Anima (Ρόδος) γιορτάζουν μια λαμπρή επέτειο: 20 χρόνια δημιουργικής φιλίας, πολιτιστικής συνεργασίας και κοινού οράματος (2006–2026) για τη στήριξη των νέων καλλιτεχνών. Με αφορμή αυτό το ορόσημο, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό τη διακεκριμένη επετειακή εκδήλωση «Prix du Piano – Athènes», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 20:30, στην εμβληματική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η εκδήλωση «Prix du Piano – Athènes» τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Στη σκηνή του «Παρνασσού» θα συναντηθούν 7 ανερχόμενοι σολίστ παγκόσμιου επιπέδου, εκπροσωπώντας 7 διαφορετικές χώρες: τη Βραζιλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κίνα και την Κορέα.

Οι νεαροί αυτοί καλλιτέχνες, αν και ήδη κάτοχοι τίτλων και βραβείων από μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς, καλούνται να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή ενός σολίστ: να κερδίσουν την αποδοχή, την καρδιά και τον αυθόρμητο ενθουσιασμό του κοινού.

Η πρωτοτυπία του «Prix du Piano» έγκειται στον διαδραστικό του χαρακτήρα. Πρόκειται για μια συναυλία «με την ψήφο του κοινού», όπου οι ίδιοι οι ακροατές θα γίνουν οι κριτές της βραδιάς. Στο τέλος της συναυλίας, κάθε θεατής θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει έναν μόνο ερμηνευτή, τοποθετώντας το ψηφοδέλτιό του στις ειδικές κάλπες, αναδεικνύοντας έτσι τον μεγάλο νικητή που ξεχώρισε για την επικοινωνιακή του δεινότητα και το σκηνικό του χάρισμα.

Η Φιλοσοφία και η Ιστορία πίσω από τον Θεσμό

Το σωματείο Animato ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1993 με σκοπό να γεφυρώσει το δύσκολο μεταβατικό στάδιο από την ολοκλήρωση των σπουδών ενός πιανίστα έως την επαγγελματική του καταξίωση. Η πρωτότυπη ιδέα των συναυλιών με την ψήφο του κοινού ανήκει στον πιανίστα, καθηγητή και καλλιτεχνικό διευθυντή του Animato, Marian Rybicki, ο οποίος, χάρη στο παγκόσμιο δίκτυο του, εξασφαλίζει το κορυφαίο επίπεδο των συμμετεχόντων. Μετά από απόλυτα επιτυχημένες διοργανώσεις σε Γαλλία, Ελβετία, Πορτογαλία, Πολωνία και Μαρόκο, ο θεσμός έρχεται τώρα και στην Ελλάδα.

Συνοδοιπόρος σε αυτή τη διαδρομή είναι η Arte Con Anima, που ιδρύθηκε στη Ρόδο το 2004 με καλλιτεχνικό διευθυντή τον πιανίστα Σέργιο Αϊβάζη. Για πάνω από δύο δεκαετίες, η Arte Con Anima αναπτύσσει διεθνείς πολιτιστικές δράσεις (Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Ρόδου, Διεθνής Θερινή Μουσική Ακαδημία Ρόδου, Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, Rhodes Jazz Festival), δίνοντας βήμα σε νέους δημιουργούς και προβάλλοντας την Ελλάδα παγκοσμίως.

Η επέτειος των 20 χρόνων της κοινής τους πορείας αποτελεί μια γιορτή για το μέλλον της μουσικής, και η συμμετοχή του κοινού είναι αυτή που θα της δώσει την τελική της λάμψη.