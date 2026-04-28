Δίκη για τα Τέμπη – Συγγενείς ξεσπούν για τη διακοπή ενός μήνα
Έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων, προκάλεσε η νέα διακοπή της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, αυτή τη φορά, για ένα μήνα. Στόχος είναι, να πραγματοποιηθούν εργασίες, αναδιαμόρφωσης της αίθουσας. Συνήγοροι των οικογενειών, κατέθεσαν σήμερα αίτημα, να μην γίνει δεκτή η πρόθεση του Δημοσίου, να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, σε βάρος των σταθμαρχών της Λάρισας.
