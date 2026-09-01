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Ερωτήματα και ευθύνες από τις καταγγελίες στο σοκ της Κυψέλης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/09/2026 20:03

Πολλά  είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για την σοβαρή αυτή υπόθεση, μετά τις αποκαλύψεις που έρχονται καθημερινά στο φως, καθώς, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, ο 43χρονος ήταν γνώριμος των Αρχών, ενώ κάποιοι είχαν πάρει δυο φορές τα παιδιά από το νοσοκομείο, τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί, μετά από εισαγγελική εντολή.

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