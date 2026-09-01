Ερωτήματα και ευθύνες από τις καταγγελίες στο σοκ της Κυψέλης
Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για την σοβαρή αυτή υπόθεση, μετά τις αποκαλύψεις που έρχονται καθημερινά στο φως, καθώς, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, ο 43χρονος ήταν γνώριμος των Αρχών, ενώ κάποιοι είχαν πάρει δυο φορές τα παιδιά από το νοσοκομείο, τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί, μετά από εισαγγελική εντολή.
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