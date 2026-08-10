Επιχείρηση διάσωσης 33χρονου στη Μήλο

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 33χρονου τουρίστα στη Φυριπλάκα της Μήλου.

Ο άνδρας είχε ανέβει σε απόκρημνο βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων. Όταν προσπάθησε να επιστρέψει, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια.

Στο σημείο στήθηκε άμεσα επιχείρηση διάσωσης. Στην προσπάθεια συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και εθελοντές.

Τελικά, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός του 33χρονου.

Η Μαρία Παπαβλάχου μας ενημερώνει.