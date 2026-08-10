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ALPHA NEWS

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο»

Οι ισχυρισμοί του πιλότου που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/08/2026 20:27

Eξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε ο χειριστής του ελικοπτέρου, που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου. “Δεν έκανα κάτι παράνομο” φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές.

Την ίδια ώρα  ο άνθρωπος που κατέγραψε τις εικόνες με το ελικόπτερο στην πολυσύχναστη παραλία μίλησε στον Alpha.

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