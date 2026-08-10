«Δεν έκανα τίποτα παράνομο»

Οι ισχυρισμοί του πιλότου που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο

Eξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε ο χειριστής του ελικοπτέρου, που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου. “Δεν έκανα κάτι παράνομο” φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές.

Την ίδια ώρα ο άνθρωπος που κατέγραψε τις εικόνες με το ελικόπτερο στην πολυσύχναστη παραλία μίλησε στον Alpha.