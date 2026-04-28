Επιθέσεις ενόπλου υπερήλικα – Πέντε τραυματίες σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Τον τρόμο έσπειρε ένας άνδρας 89 ετών, το πρωί, στην Αθήνα. Μπήκε οπλισμένος με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, και πυροβόλησε υπάλληλο. Στη συνέχεια, πήγε με ταξί στο Πρωτοδικείο και άνοιξε και πάλι πυρ, τραυματίζοντας πέντε γυναίκες υπαλλήλους. Μετά απο ώρες αναζητήσεων, συνελήφθη στην Πάτρα, οπού είχε καταφέρει να φθάσει, με στόχο να περάσει στην Ιταλία.