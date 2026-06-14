Επιμένει ο προφυλακισμένος Ιταλός «Σκότωσε τον γιο της και αυτοτραυματίστηκε»
Αποφυλάκιση θα ζητήσει ο Ιταλός
Σημαντική αποκάλυψη του Alpha που αφορά την κατάθεση του 65χρονου Ιταλού στην ανακρίτρια Αιγίου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο Ιταλός όχι μόνο αρνήθηκε την ενοχή του, αλλά κατηγόρησε τη σύντροφό του ότι εκείνη σκότωσε το γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.
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