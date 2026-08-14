Επικίνδυνη προσπέραση βυτιοφόρου- Δικογραφία κατά του οδηγού
Προσήχθη και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή μοτοσικλετιστή στη λίμνη Πλαστήρα.
Για το θέμα, μιλάει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, ο δημοσιογράφος, ειδικός σε θέματα αυτοκινήτου, Τάκης Πουρναράκης. 0
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