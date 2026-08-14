Επικίνδυνη προσπέραση βυτιοφόρου- Δικογραφία κατά του οδηγού

Προσήχθη και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή μοτοσικλετιστή στη λίμνη Πλαστήρα.

Για το θέμα, μιλάει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, ο δημοσιογράφος, ειδικός σε θέματα αυτοκινήτου, Τάκης Πουρναράκης. 0