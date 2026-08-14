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Αποκλειστικό: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/08/2026 20:18

Έναν μήνα μετά το τροχαίο στη Χαλκιδική που της στέρησε μέσα σε μία στιγμή τους γονείς και τη μόλις έξι μηνών αδελφή της, η 7χρονη Πατρίτσια, επιστρέφει στην πατρίδα της.

Και μέσα στη μεγάλη αυτή τραγωδία υπάρχει σήμερα μία εικόνα ελπίδας: η μικρή χαμογελά ξανά. Η Ελένη Λαζάρου έχει αποκλειστικές εικόνες του ALPHA από τη διακομιδή της στη Μολδαβία, και μας ενημερώνει.

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