Αποκλειστικό: Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη

Έναν μήνα μετά το τροχαίο στη Χαλκιδική που της στέρησε μέσα σε μία στιγμή τους γονείς και τη μόλις έξι μηνών αδελφή της, η 7χρονη Πατρίτσια, επιστρέφει στην πατρίδα της.

Και μέσα στη μεγάλη αυτή τραγωδία υπάρχει σήμερα μία εικόνα ελπίδας: η μικρή χαμογελά ξανά. Η Ελένη Λαζάρου έχει αποκλειστικές εικόνες του ALPHA από τη διακομιδή της στη Μολδαβία, και μας ενημερώνει.