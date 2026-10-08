Επίδομα παιδιού: Έκτακτη πληρωμή αύριο

Ο ΟΠΕΚΑ προχωρά αύριο σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21.

Η καταβολή αφορά δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν στην προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Παράλληλα, η πλατφόρμα για το επίδομα Α21 παραμένει ανοιχτή έως τις 13 Νοεμβρίου στις 18:00, ώστε να μπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις.

Ποιοι θα λάβουν την έκτακτη πληρωμή

Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε συγκεκριμένες αιτήσεις είχαν δηλωθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Έτσι, τα απαραίτητα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα εγκαίρως στο πληροφοριακό σύστημα για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των αιτήσεων.

Αναδρομικά 5 δόσεις

Το πρόβλημα συνδέεται με τεχνικό ζήτημα της ΗΔΥΚΑ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Με τη νέα αίτηση, οι δικαιούχοι θα μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά 5 δόσεις του επιδόματος παιδιού Α21.