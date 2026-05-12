Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Έπιασαν τους ληστές της Τιθορέας – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και οι 200.000 ευρώ

Τους παρακολουθούσαν καιρό – Ελέγχονται για 11 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/05/2026 14:36

Στα χέρια της αστυνομίας οι έξι άνδρες και οι δυο γυναίκες που φέρεται να εμπλέκονται στην ληστεία στην Κάτω Τιθορέα με λεία 200.000 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός.

Μάλιστα οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να είναι οργανωμένο κύκλωμα με εμπειρία σε ένοπλες ληστείες.

