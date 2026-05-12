Έπιασαν τους ληστές της Τιθορέας – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και οι 200.000 ευρώ
Τους παρακολουθούσαν καιρό – Ελέγχονται για 11 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ
Στα χέρια της αστυνομίας οι έξι άνδρες και οι δυο γυναίκες που φέρεται να εμπλέκονται στην ληστεία στην Κάτω Τιθορέα με λεία 200.000 ευρώ.
Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός.
Μάλιστα οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να είναι οργανωμένο κύκλωμα με εμπειρία σε ένοπλες ληστείες.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις